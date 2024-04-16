Мир 16 апреля 2024, 16:56 Зеленский снова заявил, что не хочет вести переговоры с Россией Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией

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Украина не будет вести переговоры с Россией. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу PBS.

Республика готова обсуждать урегулирование конфликта с другими странами, но не с российскими властями и дипломатами. Зеленский утверждал, ссылаясь на разведку, что российский президент Владимир Путин якобы не готов к диалогу.

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«Он не хочет. Ему это не интересно. Для него это не победа. Ему нужна победа», — убеждал Зеленский.

При этом, как отметили иностранные журналисты, у Украины две глобальные проблемы: критическая нехватка боеприпасов и военных, а также растущая мощь российской армии. И ВСУ столкнутся с тяжелейшими испытаниями в ближайшие месяцы в зоне спецоперации.

Россия напротив неоднократно говорила, что готова к переговорам с Украиной. Но позиция руководства республики не изменилась, там так же не готовы к мирному диалогу.