Задержание противников сноса советских памятников в Риге показали на видео

Полиция Риги задержала митингующих противников сноса советских памятников. В Сети появились кадры, на которых видно, как полиция ведет девушку к служебному автомобилю.

Парламент республики разрешил снести памятник Освободителям Риги 12 мая, после отказа страны от продолжения сотрудничества с Россией в рамках от двухстороннего договора о памятниках и мемориальных сооружениях.

Власти Риги сообщали, что демонтаж памятника обойдется бюджету в круглую сумму, поэтому вооруженные силы НАТО могут помочь взорвать его.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила забрать памятники из Латвии и поставить их на государственной границе стран.

Политолог Сергей Марков заявил, что ненависть к русским в Латвии разжигает власть, которая состоит исключительно из латышей.