Матвиенко предложила установить снесенные в Прибалтике памятники на границе

Россия должна забрать советские памятники из Прибалтики, если власти этих стран примут окончательное решение о демонтаже. Такое мнение «Известиям» высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она заявила, что не нужно везти их в Москву.

«Если уже дело дойдет до абсолютного беспредела и будет принято окончательное решение о сносе этих памятников, считаю, что их надо России, конечно, забрать, но не везти в Москву или другие регионы. А поставить на границе. Рижский — на границе с Латвией, а „Бронзового солдата“ — на границе с Эстонией в Ленинградской области», — отметила Матвиенко.

Речь идет о памятнике Освободителям Риги в Латвии и «Бронзового солдата» в Эстонии. Правительства этих стран анонсировало снос монументов. Матвиенко считает, что размещение памятников на границе государств позволит людям, для которых они святы, почтить память на 9 Мая или в любой другой день.

При этом Матвиенко подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить эти монументы там, где они находятся. Потому что это соответствует международным соглашениям и так хотят многие жители Прибалтики.