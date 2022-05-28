facebook_pixel
    28 мая 2022, 10:25

    Власти Латвии допустили, что памятник Освободителям Риги могут взорвать войска НАТО

    Дарья Морозова

    Правительство Латвии рассматривает варианты сноса памятника Освободителям Риги. Не исключено, что его взорвут войска НАТО. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул № 3»

    Власти уточнили, что пока не определились, каким способом от него избавятся. Демонтаж стоит дорого, поэтому рассматривается и такой вариант.

    «Прозвучало предложение позволить войскам НАТО взорвать этот памятник. Мы рассматриваем все возможные методы, в том числе и этот», — рассказал вице-мэр Риги Вилнис Кирсас.

    Парламент республики дал разрешение на снос памятника 12 мая. На сайте сейма Латвии писали, что депутаты приняли решение отказаться от двухстороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Председатель комиссии по иностранным делам Рихардс Колс отметил, что это связано с «изменениями геополитических условий и международной практики».

    Он добавил, что при этом страна будет и дальше выполнять обязательства относительно захоронений и кладбищ.