Власти Латвии допустили, что памятник Освободителям Риги могут взорвать войска НАТО

Правительство Латвии рассматривает варианты сноса памятника Освободителям Риги. Не исключено, что его взорвут войска НАТО. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул № 3»

Власти уточнили, что пока не определились, каким способом от него избавятся. Демонтаж стоит дорого, поэтому рассматривается и такой вариант.

«Прозвучало предложение позволить войскам НАТО взорвать этот памятник. Мы рассматриваем все возможные методы, в том числе и этот», — рассказал вице-мэр Риги Вилнис Кирсас.

Парламент республики дал разрешение на снос памятника 12 мая. На сайте сейма Латвии писали, что депутаты приняли решение отказаться от двухстороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Председатель комиссии по иностранным делам Рихардс Колс отметил, что это связано с «изменениями геополитических условий и международной практики».

Он добавил, что при этом страна будет и дальше выполнять обязательства относительно захоронений и кладбищ.