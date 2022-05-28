Элиты Латвии провоцируют ненависть к России. Как Москве реагировать на снос советских памятников

Власти Латвии радикально выступают за снос памятников советским воинам и хотят избавиться от наследия СССР, несмотря на то, что кровь за эту страну пролили десятки тысяч солдат Красной армии. Латвийские власти рассматривают вариант со взрывом памятника Освободителям Риги, заявил вице-мэр города Вилнис Кирсис. Причина такого поведения кроется в националистическом составе правящей верхушки страны, которая намеренно допускает ущемление политических прав русскоязычного населения, сообщил кандидат политических наук, общественный деятель и политолог Сергей Марков.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Латвийские этнократы принижают русскоязычное население

Главная причина, по которой Латвия проводит такую жесткую антироссийскую политику, коренится в ее внутренней политической системе. Дело в том, что в Латвии нет демократической власти, она там этнократическая. Около трети населения там русскоязычных, большая часть этого населения искусственно лишена политических прав за счет внедрения антидемократических законов.

В результате этого парламент Латвии формируется в основном из националистов. А правительство — полностью из националистов. Если произойдет демократизация и русское население получит политические права, в частности, право участвовать в выборах, то изменится состав избирательного комплекса на четверть. В этом случае состав членов парламента изменится наполовину, а правительства — на 100%.

Источник фото: РИА «Новости»

Когда власти Латвии сражаются за сохранение недемократической этнократической системы правления, они бьются за свои кровные зарплаты, свои квартиры, свои статусные позиции.

Но каким образом, будучи членом Евросоюза и НАТО, добиться, чтобы США и ЕС одобряли антидемократический режим? Вот они придумали, каким способом: спровоцировать конфликт Европы и России, выставить русскоязычное население пятой колонной и за счет этого добиться одобрения своей политики лишения русскоязычного населения своих политических прав.

Власти Латвии специально провоцируют ненависть к России, все самое плохое

Там это началось сразу после обретения независимости. До обретения независимости они обещали, что это будет демократическая система. Потом националистические группировки украли всю политическую власть.

России нечем ответить на поведение Латвии

Мы должны были ставить вопросы о недемократическом режиме в Латвии и Эстонии. Но время упущено, мы с Западом находимся в противостоянии, никто нам навстречу не пойдет. В Латвии есть отдельные населенные пункты, где на 99% население русскоязычное, оно лишено своих политических прав. Сейчас ставить какие-то угрозы нереалистично.

Источник фото: РИА «Новости»

На сегодня у нас жесткая санкционная война, какие-то дополнительные санкции не будут нести серьезного действия. Боюсь, нам ответить сейчас нечем. В будущем, когда отношения между Россией и Евросоюзом будут улучшены, может быть. Сейчас нам отвечать нечем.