Мир 23 апреля 2024, 00:10 В Польше обвинили Россию в размещении ЯО в Калининграде Дуда бездоказательно обвинил Россию в размещении ЯО в Калининградской области РИА «Новости»

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств. Об этом написало РИА «Новости».

По его словам, российские власти якобы проводят враждебную и агрессивную политику, причем последние годы.

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«(Она — прим. ред.) состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», — заявил он.

Ранее Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом случае Россия предпримет ответные меры для обеспечения собственной безопасности.

В МИД РФ добавили, что в случае размещения в Польши ядерного оружия США, эти объекты станут целями для поражения при возможном столкновении России с НАТО.