Мир 22 апреля 2024, 10:17 Польша заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие Дуда: Польша готова разместить ядерное оружие в рамках Nuclear Sharing РИА «Новости»

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Власти Польши готовы дать согласие на размещение американского ядерного оружия на своей территории. Об этом изданию Fakt заявил президент республики Анджей Дуда.

«Если в рамках программы Nuclear Sharing для укрепления безопасности восточного фланга НАТО наши союзники решат разместить ядерное оружие, то мы готовы. Польша является союзником альянса, в этом отношении у нас тоже есть обязательства. Это значит, мы реализуем общую политику», — заявил он.

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Дуда добавил, что вопрос размещения ядерного оружия является темой переговоров США и Польши. Президент напомнил, что уже несколько раз говорил о готовности страны к этому.

«Россия с военной точки зрения укрепляет Калининградскую область. Недавно она также направила ядерное оружие в Белоруссию», — подчеркнул Дуда.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения.