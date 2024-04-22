22 апреля 2024, 14:53
Пополнит список целей. В МИД отреагировали на заявление Польши о ядерном оружии
Захарова: заявление Польши о ядерном оружии является провокацией
Объекты на территории Польши в случае размещения там ядерного оружия США пополнят список целей для поражения при возможном столкновении России с НАТО. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».
По мнению дипломата, заявления польского руководства о желании разместить ядерное оружие являются провокационными.
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«Из-за участия Варшавы в отработке совместных ядерных миссий НАТО Россия в военном планировании относится к Польше с особым вниманием», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, польские политики хотят «прильнуть» к размещенному в Европе американскому ядерному оружию. Поэтому они не скрывают свою враждебную политику в отношении России.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна может разрешить размещение ядерного оружия. Он напомнил о членстве страны в НАТО.
Ядерное оружие
Мария Захарова
Польша
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