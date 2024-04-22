Важное 22 апреля 2024, 14:53 Пополнит список целей. В МИД отреагировали на заявление Польши о ядерном оружии Захарова: заявление Польши о ядерном оружии является провокацией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Объекты на территории Польши в случае размещения там ядерного оружия США пополнят список целей для поражения при возможном столкновении России с НАТО. Такое мнение выразила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

По мнению дипломата, заявления польского руководства о желании разместить ядерное оружие являются провокационными.

Реклама

«Из-за участия Варшавы в отработке совместных ядерных миссий НАТО Россия в военном планировании относится к Польше с особым вниманием», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, польские политики хотят «прильнуть» к размещенному в Европе американскому ядерному оружию. Поэтому они не скрывают свою враждебную политику в отношении России.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна может разрешить размещение ядерного оружия. Он напомнил о членстве страны в НАТО.