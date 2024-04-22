Мир 22 апреля 2024, 12:27 Кремль предупредил об ответных шагах при размещении в Польше ядерного оружия Песков: Россия примет ответные шаги при размещении ЯО в Польше РИА «Новости»

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Если Польша решит воплотить в жизнь планы по размещению у себя ядерного оружия, Россия предпримет ответные шаги для обеспечения своей безопасности, предупредил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Намерения польских властей он прокомментировал на традиционном брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Военные, разумеется, будут анализировать в случае реализации», — заметил Песков.

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Вместе с тем, по его словам, Россия в любом случае будет принимать нужные меры.

«Делать все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

О готовности польских властей разместить на своей территории американское ядерное оружие, ранее заявил президент республики Анджей Дуда.

США могут размещать свое ЯО в странах — участницах НАТО, которые им не обладают, по программе Nuclear Sharing. В Европе и Турции Соединенные Штаты держат 100 тактических ядерных боеприпасов. Кроме того, заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 находятся на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.