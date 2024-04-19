19 апреля 2024, 02:47
В НАТО заявили, что не видят возможностей для приглашения Украины в альянс
НАТО: к саммиту в Вашингтоне не будет условий для вступления Украины в альянс
Заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что к саммиту в Вашингтоне в июле 2024 года не будет условий для присоединения Украины к блоку. Его слова привело РИА «Новости».
«Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО», — сказал он.
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Как отмечал руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер, вступление Украины в блок может случиться только после завершения конфликта. До этого украинский посол в Турции Василий Боднар сказал, что его государство пока не требует своего присоединения в альянс.
Ранее глава оборонного ведомства США Ллойд Остин признался, что на месте России был бы против вступления Украины, Финляндии и Швеции в НАТО. Также глава Пентагона осудил удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он отметил, что украинской армии следует выбирать оперативные цели, прямо влияющие на сражения.
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