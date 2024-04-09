Мир 09 апреля 2024, 01:26 В США назвали главное условие для вступления Украины в НАТО Госдеп США: Украина сможет вступить в НАТО только после окончания конфликта с РФ Unsplash

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Вступление Украины в НАТО может состояться только после завершения конфликта с Россией. Об этом заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

«В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», — заявил Миллер.

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По его словам, члены Североатлантического альянса уже ведут переговоры об Украине.

До этого украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что его страна пока не требует вступления в состав НАТО, так как может вернуться к обсуждению этого вопроса после завершения конфликта. Сейчас Украине важно определиться с датой и условиями присоединения к блоку, добавил дипломат.

Ранее бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор предупредил украинское руководство о потере двух городов — Харькова и Одессы, добавив, что западные страны не смогут этому помешать. Он также отметил, что Россия изначально не стремилась получить всю территорию Украины, но желала помешать ее вступлению в альянс, надеясь на благоразумие Запада.