Мир 08 апреля 2024, 12:07 Украина отказалась настаивать на вступлении в НАТО Посол Боднар: Украина не настаивает на вступлении в НАТО до окончания конфликта РИА «Новости»

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Украина не настаивает на принятии страны в НАТО, к этому вопросу можно вернуться после завершения конфликта. Об этом заявил украинский посол в Турции Василий Боднар в интервью местной газете Yeni Safak.

По словам дипломата, в ситуации с вступлением Украины в Североатлантический альянс «нет ничего нового».

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«На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс», — отметил посол.

Страна хочет, чтобы в НАТО определили условия для ее присоединения к блоку и назвали дату, уточнил Боднар. Ответ по поводу сроков украинская сторона рассчитывает получить на саммите лидеров альянса в Вашингтоне, сказал дипломат.

На Украине хотят, чтобы вопрос выступления страны в блок оценили после конфликта, добавил посол. Сейчас украинской стороне нужно только оружие.

Автор Telegram-канала «Голос Мордора» пришел к выводу, что НАТО вряд ли примет в свой состав Украину. По мнению блогера, на грядущем саммите альянса страна снова получит множество пустых обещаний.