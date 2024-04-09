Мир 09 апреля 2024, 22:22 Шеф Пентагона осудил Украину за удары по российским НПЗ Шеф Пентагона Остин предупредил о рисках из-за ударов ВСУ по российским НПЗ РИА «Новости»

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Атаки Вооруженных сил Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы несет угрозу для мировой энергетики. Такое мнение озвучил министр обороны США Ллойд Остин. Его слова привело РИА «Новости».

Глава Пентагона заявил, что удары ВСУ могут «иметь побочный эффект» для всей мировой энергетики. Остин отметил, что Украине стоит прекратить подобные атаки.

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«Честно говоря, я думаю, Украине лучше преследовать тактические и оперативные цели, которые могут напрямую повлиять на текущие сражения», — выразил уверенность Остин.

Ранее удары по российским НПЗ осудил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, американские власти не поддерживают и не одобряют удары ВСУ по территории России.

В ООН также осудили удары по заводам. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что выступает против ударов по гражданским объектам. А вот министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне назвал российские НПЗ легитимной целью для ВСУ.