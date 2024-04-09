Мир 09 апреля 2024, 04:51 В Италии арестовали предполагаемого члена ИГ из Таджикистана Freepik

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В Италии арестовали гражданина Таджикистана, объявленного в розыск по обвинению в участии в ИГ*. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на пресс-службу итальянской полиции.

Мужчину задержали в римском аэропорту Фьюмичино. По информации агентства, на него был выдан международный ордер на арест в целях экстрадиции после того, как в 2014 году он вступил в ряды боевиков «Исламского государства»* и отправился воевать в Сирию.

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Уроженец Таджикистана скрывался от правоохранителей, используя различные псевдонимы и даты рождения. Он притворялся то гражданином Киргизии, то Узбекистана, то Украины.

До этого стало известно, что Турция ввела визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. В начале месяца турецкие правоохранители задержали в стране двух подозреваемых в подготовке теракта от ИГ *.

Ранее российские и турецкие силовики сверили информацию об участниках теракта на подмосковный «Крокус Сити Холл», в частности, уточнив данные о связях боевиков с ИГ*.

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.