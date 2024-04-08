Важное 08 апреля 2024, 12:12 Россия и Турция обменялись данными об участниках нападения на «Крокус» РИА «Новости»: Россия и Турция сверили данные об участниках теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Силовые структуры России и Турции продолжили обмен информацией об участниках нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл». Об этом со ссылкой на источник в турецких правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства пояснил, что, в частности, сейчас идет проверка информации о связях участников нападения с «Исламским государством»*.

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«Обмен информацией соответствующих структур по факту теракта в „Крокусе“ продолжается. Как вы знаете, Анкара ведет активную борьбу с элементами, связанными с ИГ*, в этой связи изучаются все данные о связях нападавших», — заявил источник.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта. Группа из четырех вооруженных мужчин ворвалась в здание концертного зала и устроила расстрел зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». После прекращения огня участники нападения подожгли помещение и скрылись.

По последним данным, жертвами теракта стали 144 человека. Нападавших задержали в Брянской области. Все они оказались уроженцами Таджикистана. Суд арестовал всех участников нападения.

Источник «Sputnik Таджикистан» ранее сообщил, что считающийся лидером напавшей на концертный зал группировки Шамсидин Фаридуни обучался стрельбе у бывших участников вооруженных формирований «Исламского государства»*, которые базировались в Турции.

О том, что за несколько недель до теракта обвиняемый находился в Стамбуле, свидетельствуют данные его социальных сетей. В Россию Фаридуни вернулся вместе с еще одним участником нападения Рачабализодой Саидакрами Муродали,

*ИГ, «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.