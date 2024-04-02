Мир 02 апреля 2024, 00:46 Граждан Таджикистана и Киргизии задержали в Турции из-за подготовки теракта Freepik

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Правоохранительные органы в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от «Исламского государства»* (ИГИЛ*). Об этом сообщило издание Hürriyet.

Как заявили полицейские, подозреваемые намеревались устроить теракт в Турции. Ими оказались гражданин Таджикистана 37-летний Фазылджон А. и гражданка Киргизии 41-летняя Зульфия С. Женщину уже отправили на родину.

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Во время обысков у них нашли автомобильную рацию, форму жандармерии, полицейский жилет, а также электронные материалы и инструкции. Теракт был на подготовительной стадии.

Правоохранители выяснили, что Фазылджон является членом ИГИЛ*, его знают среди террористов «Абу Исмаил». По предварительным данным, мужчина может быть организатором и координатором запланированного теракта.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал 10-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Уроженцу Таджикистана Якубджони Юсуфзоду избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая 2024 года.

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.