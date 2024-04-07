Мир 07 апреля 2024, 11:07 Турция введет визовый режим с Таджикистаном с 20 апреля МИД Таджикистана: визовый режим с Турцией начнет действовать с 20 апреля Unsplash

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Турции введет визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель департамента информации таджикского МИД.

«Визовая система для граждан Таджикистана будет введена Турцией с 20 апреля 2024 года. Турция официально проинформировала Таджикистан об этой мере 6 апреля по дипломатическим каналам», — рассказал собеседник агентства.

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До этого граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и оставаться там до 90 дней.

Ранее правоохранители в Турции задержали двух подозреваемых в подготовке террористического акта от ИГИЛ*. Ими оказались гражданине Таджикистана и Киргизии. Предположительно, они собирались устроить теракт в Турции. У них нашли автомобильную рацию, форму жандармерии, электронные материалы и инструкции.

* ИЛИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.