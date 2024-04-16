Мир 16 апреля 2024, 05:17 В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы Unsplash

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Взрывы услышали жители Хмельницкой области Украины. Об этом сообщил в украинский Telegram-канал «Общественное».

«В Хмельницкой области слышны взрывы», — написали авторы публикации.

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Командование ВСУ до этого предупредило об атаке дронов. Сирены тревоги при этом не включали.

В ночь на 15 апреля взрывы раздались в Днепропетровске. В это время в регионе объявили воздушную тревогу. Также ее сигналы прозвучали в Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях.

За день до этого стало известно о крупном взрыве в Днепропетровске. Ударная волна произошла после сирены воздушной тревоги. Украинские войска заявили о пуске ракет в направлении города.

Также 14 апреля ночью появилась информация о взрывах в Харькове. В тот момент сигналы воздушной тревоги включили в Харьковской и Сумской областях.