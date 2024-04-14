Мир 14 апреля 2024, 20:29 Взрыв прогремел в Днепропетровске после воздушной тревоги «Укринформ»: взрыв прогремел в Днепропетровске во время работающей сирены РИА «Новости»

Читать 360tv в

Крупный взрыв прогремел в Днепропетровске около 18:00 после срабатывания сирены о воздушной тревоге. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

«Взрыв в Днепре, сообщил собственный корреспондент. Ранее воздушные силы сообщали о ракете в направлении Днепра. Сейчас в области объявлена воздушная тревога», — заявила редакция.

Реклама

По данным главы военно-гражданской администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, взрывы связаны с противовоздушной обороной, сработавшей для перехвата залетевшей в воздушное пространство региона ракеты.

Минувшей ночью после объявления воздушной тревоги взрывы прогремели в Харькове. О причинах и последствиях детонации не сообщалось.