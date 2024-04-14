Происшествия 14 апреля 2024, 01:19 В Харькове раздались взрывы РИА «Новости»

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В Харькове прогремели взрывы во время действия воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревогу объявили в двух областях Украины: Харьковской и Сумской.

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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские ВВС нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье. Кроме того, в Кривом Роге получила повреждения электроподстанция Северного горно-обогатительного комбината.

В четверг, 11 апреля, Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по объектам энергосистемы и заводам Харькова. По его словам, в результате атаки раздалось не менее 16 взрывов в самом Харькове и соседнем Чугуеве. Лебедев добавил, что удары наносились по заводу «Турбоатом», ТЭЦ-3, заводу Малышева и Железобетонных конструкций. На некоторых из этих объектов размещались тяжелая техника и личный состав ВСУ.