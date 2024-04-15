Мир 15 апреля 2024, 03:42 Звуки взрывов раздались в Днепропетровске РИА «Новости»

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Звуки взрывов во время действия воздушной тревоги раздались в Днепропетровске на Украине. Об этом сообщил местный телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Днепре слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении.

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Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины: Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской и Полтавской.

Вечером в воскресенье, 14 апреля, уже сообщалось о крупном взрыве в Днепропетровске после срабатывания сирены воздушной тревоги. Воздушные силы Украины сообщали о пуске ракет в направлении города.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал у США передать ВСУ новые противоракетные комплексы Patriot в обмен на отказ атаковать нефтеперерабатывающие заводы России.