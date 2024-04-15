Мир 15 апреля 2024, 10:23 В Херсоне раздались взрывы «Общественное»: в подконтрольном Украине городе Херсоне прогремели взрывы РИА «Новости»

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Утром 15 апреля в городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Корреспонденты из Херсона сообщили о звуках взрывов около 08:30. В этот момент в регионе не объявляли воздушную тревогу. Особый режим действовал на украинской части Херсонской области ночью, его сняли за пять часов до сообщений об ударах.

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Громкие звуки, похожие на взрывы, раздались ночью в Днепропетровске. Воздушную тревогу объявляли также в Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелое положение своих войск на Донецком направлении. Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер посоветовал украинским властям сдаться, чтобы спасти инфраструктуру и жителей. Он заявил, что конфликт завершится лишь по воле России, и предрек Украине поражение.