Мир 14 апреля 2024, 23:46 «Украина умрет жалкой смертью». В США предсказали итог конфликта Риттер заявил, что украинский конфликт завершится только на условиях России РИА «Новости»

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Конфликт на Украине будет урегулирован на условиях России, так как только ее голос имеет значение. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Украина умрет жалкой смертью благодаря Западу», — заявил он.

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По его словам, украинский конфликт закончится тогда, когда этого захочет Россия. Киевскому режиму лучше сейчас сдаться, чтобы спасти жизни людей и сохранить инфраструктуру страны.

Риттер добавил, что никакого плана Б для Украины не существует, так как Североатлантический альянс не станет вводить свои войска на ее территорию. НАТО могут перебросить одну бригаду, но для этого потребуется несколько месяцев. Кроме того, российским военным хватит недели, чтобы ее полностью уничтожить.

До этого Риттер предупредил, что удары ВСУ по Запорожской АЭС приведут к полному исчезновению «преступной группировки, известной как Украина».

Ранее украинский военный заявил американским журналистам, что его страна проиграет из-за дефицита боеприпасов.