Мир 14 апреля 2024, 22:46 Зеленский назвал сложной ситуацию на Донецком направлении РИА «Новости»

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Ситуация для Вооруженных сил Украины на Донецком направлении становится тяжелее. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram-канале.

«Ситуация на фронте всегда сложная. Но в эти дни — и особенно на Донецких направлениях — становится тяжелее», — сказал он.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военнослужащие продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Особенно острая ситуация наблюдается в районе Часового Яра, на Авдеевском направлении. Напряженные бои происходят на Ореховском, Лиманском и Херсонском направлениях.

Ранее в Часовярской городской военной администрации сообщили, что 4 апреля обстановка в Часовом Яре была самой сложной за все боевых действий. ВС России усилили наступление.