В Германии призывают не увязывать между собой госпитализацию Навального и «Северный поток — 2». Все из-за давления США
«Они вольно-невольно проговорились по поводу того давления, которое осуществляют американцы на „Северный поток — 2“, увязывая Навального и „Северный поток — 2“. Пока что, видимо, эти разговоры идут кулуарно и они особо не вышли на широкое обсуждение, но их интенсивность была такова, что они даже немного поспешили и проговорились», — пояснил «360» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Он выразил уверенность, что США обязательно выведут этот вопрос в публичную плоскость и увяжут госпитализацию Навального с «Северным потоком — 2».
«Разговоры — кто, кого, куда и как, вообще не имеют значения. Важно, чтобы об этом говорили серьезные люди, а уж серьезных людей они найдут. Германия ведет себя подобным образом только потому, что они кровно заинтересованы в этом вопросе», — отметил сенатор.
По словам Клинцевича, в нынешнее время американцам нужно понять, что будет очень сложно убедить немцев в том, что дешевый и качественный трубопроводный газ хуже дорогого сжиженного газа из США.
«Я поддерживаю немцев. Я считаю, что они абсолютно правы — и фактически, и, самое главное, прагматично. Им не нужно, чтобы „Северный поток — 2“ остановили. Это (госпитализация Навального — прим. ред.) действительно никакого отношения к „Северному потоку — 2“ не имеет», — заявил сенатор.
Ранее представитель Кабинета министров Германии Ульрике Деммер напомнила о заявлении канцлера Ангелы Меркель. Та, в свою очередь, говорила, что строительство «Северного потока — 2» необходимо рассматривать отдельно от дела Навального. По ее словам, газопровод должен быть достроен.
Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали в Омскую больницу, а 22 августа перевезли в Берлин для продолжения лечения.