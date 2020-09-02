Германия в очередной раз заявила, что госпитализацию Алексея Навального не нужно увязывать со строительством «Северного потока — 2». По словам сенатора Франца Клинцевича, власти делают на этом акцент из-за давления со стороны США.

«Они вольно-невольно проговорились по поводу того давления, которое осуществляют американцы на „Северный поток — 2“, увязывая Навального и „Северный поток — 2“. Пока что, видимо, эти разговоры идут кулуарно и они особо не вышли на широкое обсуждение, но их интенсивность была такова, что они даже немного поспешили и проговорились», — пояснил «360» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он выразил уверенность, что США обязательно выведут этот вопрос в публичную плоскость и увяжут госпитализацию Навального с «Северным потоком — 2».

«Разговоры — кто, кого, куда и как, вообще не имеют значения. Важно, чтобы об этом говорили серьезные люди, а уж серьезных людей они найдут. Германия ведет себя подобным образом только потому, что они кровно заинтересованы в этом вопросе», — отметил сенатор.

По словам Клинцевича, в нынешнее время американцам нужно понять, что будет очень сложно убедить немцев в том, что дешевый и качественный трубопроводный газ хуже дорогого сжиженного газа из США.

«Я поддерживаю немцев. Я считаю, что они абсолютно правы — и фактически, и, самое главное, прагматично. Им не нужно, чтобы „Северный поток — 2“ остановили. Это (госпитализация Навального — прим. ред.) действительно никакого отношения к „Северному потоку — 2“ не имеет», — заявил сенатор.

Ранее представитель Кабинета министров Германии Ульрике Деммер напомнила о заявлении канцлера Ангелы Меркель. Та, в свою очередь, говорила, что строительство «Северного потока — 2» необходимо рассматривать отдельно от дела Навального. По ее словам, газопровод должен быть достроен.

Алексею Навальному стало плохо в самолете 20 августа. Его госпитализировали в Омскую больницу, а 22 августа перевезли в Берлин для продолжения лечения.