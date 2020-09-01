facebook_pixel
    01 сентября 2020, 22:02

    Меркель ответила на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

    Дамир Матюхин

    Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы сенаторов США ввести санкции против «Северного потока — 2». По ее словам, противодействие американцев не помешает завершить проект.
    Меркель ответила на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

    «Правительство ФРГ намерено достроить газопровод „Северный поток 2“ несмотря на противодействия США», — привел слова Меркель телеканал MDR.

    Ранее свою позицию насчет американских санкций выразил и МИД Германии. Глава ведомства Хайко Маас подчеркнул, что подобные действия США не соответствуют международному правилу, а Германия должна сама решать свои вопросы с энергосбережением.

    В конце августа США пригрозили Германии санкциями из-за «Северного потока — 2». Три сенатора предложили ограничить работу порта Sassnitz GmbH. Американские политики уверены, что санкции приведут к «финансовому разрушению» порта в Заснице.

    Новости SMI.FM