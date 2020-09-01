Канцлер Германии Ангела Меркель ответила на угрозы сенаторов США ввести санкции против «Северного потока — 2». По ее словам, противодействие американцев не помешает завершить проект.

«Правительство ФРГ намерено достроить газопровод „Северный поток 2“ несмотря на противодействия США», — привел слова Меркель телеканал MDR.

Ранее свою позицию насчет американских санкций выразил и МИД Германии. Глава ведомства Хайко Маас подчеркнул, что подобные действия США не соответствуют международному правилу, а Германия должна сама решать свои вопросы с энергосбережением.

В конце августа США пригрозили Германии санкциями из-за «Северного потока — 2». Три сенатора предложили ограничить работу порта Sassnitz GmbH. Американские политики уверены, что санкции приведут к «финансовому разрушению» порта в Заснице.