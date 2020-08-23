«Хотят отправить Белоруссию в безумие»: в Совфеде оценили предложение Зеленского провести повторные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел бы повторные выборы на месте белорусского коллеги Александра Лукашенко. В свою очередь, сенатор Франц Клинцевич отметил, что все процессы должны происходить в рамках законодательства.

«Сразу видно, где находится хозяин всех этих проектов — украинских, белорусских. При всей небезупречности проведенных выборов, как сказали представители власти неоднократно и России, ведь мы то однозначно понимаем и знаем, что Лукашенко выиграл эти выборы. Сегодня в этом сомнений нет», — заверил «360» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он добавил, что все происходящее организовано для широкой публики, которая «все схавает». В Белоруссии выстроен тренд недовольства, в том числе за счет существующих внутренних проблем, которые нужно решать. Такие вопросы есть в каждой стране мира, а политики так или иначе ими спекулируют.

«Я считаю, что позиция нынешнего руководства Белоруссии, которое начало диалог с народом, а не с подготовленной шайкой проплаченных провокаторов, это и позиция других стран. Все процессы должны происходить по Конституции на основании действующего законодательства каждой страны, а не потому что кто-то там собрался», — пояснил сенатор.

По словам Клинцевича, нельзя пытаться поставить некомпетентных людей руководить одной из достаточно крупных европейских стран. Такие действия он назвал недопустимыми. В качестве примера он привел ситуацию из жизни военных, когда даже самые гениальные прапорщики не могут сдать командирами, так как это привело бы к трагедиям.

«Мы это проходили в гражданскую войну, когда советская власть, совершив революцию, вынуждена была привлекать военных спецов. Мы уже через эти безумия проходили. Сегодня в это безумие хотят отправить Белоруссию, расколоть общество, создать эти деструктивные процессы, кровоточащую рану», — заявил сенатор.

Он выразил желание, чтобы в Белоруссии все проходило мирным путем и на основании законов. Для этого должны быть созданы все условия, о которых и говорит Лукашенко.

«Я думаю, что это такой правильный путь. Все остальное контрпродуктивно, незаконно, провокационно и в то же время направлено только против нас. Белоруссия здесь не в счет, как в свое время была, есть и останется не в счет Украина. Ту роль клоунады, которую сегодня успешно высокопрофессиональный артист выполняет на территории Украины», — отметил Клинцевич.

Сенатор заключил, что никогда не будет, что из-за давления в союзном государстве будут происходить такие процессы.

Ранее Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы, чтобы разрешить ситуацию с протестами и забастовками. Также он отметил, что пригласил бы на эти выборы всевозможных международных наблюдателей.