Дело Навального отказались признавать особым случаем в Германии

В федеральной прокуратуре Германии не стали раскрывать подробности разбирательств по делу Алексея Навального. Надзорное ведомство озвучивает детали расследования только в особых случаях.

«Федеральная прокуратура не раскрывает, за исключением особых отдельных случаев, было ли проведено расследование в отношении определенного лица или было ли оно связано с определенным вопросом», — ответили в прокуратуре на запрос РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что подробности о расследованиях озвучивают с учетом «личных прав пострадавших и возможной угрозы процессу». Все эти аспекты предварительно взвешивают.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва утром 20 августа. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навальный впал в кому, и его отвезли в реанимацию. Позже омские медики разрешили перевезти блогера на лечение в Германию. Навального доставили в берлинскую клинику самолетом 22 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал ему скорейшего выздоровления.