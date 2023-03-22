22 марта 2023, 09:38
Уровень поддержки России в Китае и развивающихся странах всерьез обеспокоил Запад
WSJ: развивающиеся страны поддержали Путина, и это напугало Запад
Солидарность Китая и России, а также их поддержка в развивающихся странах всерьез обеспокоили страны Запада. Это бросило вызов существующему мировому порядку, заявили обозреватели газеты The Wall Street Journal Энн Симмонс и Остин Рэмзи.
На встрече в Москве президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили углубление политических и экономических связей между двумя странами. Они осудили геополитический порядок, возглавляемый США, и заручились поддержкой концепции многополярного мира, особенно среди развивающихся стран.
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«Переговоры показали их общую заинтересованность в том, чтобы бросить вызов мировому порядку, возглавляемому США и их демократическими союзниками», — заявили авторы статьи.
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Этот визит китайского лидера и прозвучавшие заявления, по словам журналистов, обеспокоили западных политиков. Они увидели в альянсе России и Китая мощного соперника США.
Только 40 стран поддержали американские санкции против России, заявил ранее обозреватель The Guardian Джонатан Стил. Он предсказал крах однополярного мира.
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