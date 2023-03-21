Мир 21 марта 2023, 22:26 Си Цзиньпин покинул Кремль после шестичасовых переговоров с Путиным Председатель КНР Си Цзиньпин покинул Кремль после многочасовых переговоров с Путиным РИА «Новости»

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В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили «Известия». Китайский лидер в сопровождении своего российского коллеги покинул Кремль.

Издание напомнило, что встреча глав государств проходила 21 марта и продлилась около шести часов. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ряд вопросов как в узком, так и в расширенном составе с членами делегаций.

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Президент России проводил китайского коллегу до выхода из здания, сообщил Telegram-канал «Пул № 3». По словам Си Цзиньпина, сейчас в мире происходят изменения, которых не было на протяжении 100 лет. Политик подчеркнул, что этому способствуют двусторонние отношения.

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«Берегите себя, пожалуйста, дорогой друг», — обратился председатель КНР к Владимиру Путину.

«Счастливой дороги» — ответил российский президент.

Китайский лидер прибыл в Россию 20 марта. Во время встречи с Путиным он обсудил ряд вопросов, включая предложенный властями КНР план мирного урегулирования ситуации на Украине. По словам президента, инициатива может лечь в основу решения проблемы, если к документу окажутся готовы украинское руководство и страны Запада.