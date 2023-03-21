Власть 21 марта 2023, 21:23 Путин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия мировых держав РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в ходе обеда в честь лидера КНР Си Цзиньпина назвал отношения двух стран примером того, как должно строиться взаимодействие мировых держав — постоянных членов Совбеза ООН. Российского лидера процитировал ТАСС.

Путин отметил, что российско-китайские отношения находятся на «наивысшем уровне» и могут служить образцом.

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«Это пример того, как должны взаимодействовать мировые державы — постоянные члены Совета Безопасности ООН, несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете», — заявил глава государства.

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Отношения России и Китая при взаимных усилиях показывают здоровую и устойчивую динамику развития, заявил Си Цзиньпин в ходе встречи с российским президентом. Между странами углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы.

Переговоры России и Китая в расширенных составах прошли в Москве 21 марта. С российской стороны присутствовали глава МИД Сергей Лавров, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие высокопоставленные лица.