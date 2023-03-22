Мир 22 марта 2023, 08:12 Эпоха мирового господства США закончилась. Только 40 стран поддержали санкции против России The Guardian: большинство стран не поддержали позицию США по Украине flickr

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Конфликт на Украине показал, что США утратили мировое влияние. Только треть стран-членов ООН, осудивших проведение спецоперации, впоследствии поддержали санкции против России. Обозреватель британской газеты The Guardian Джонатан Стил предсказал крах однополярного мира на фоне роста роли Китая и глобального Юга.

Он сравнил реакцию международного сообщества на похожие друг на друга конфликты в Ираке и на Украине. Если в первом случае против США и Великобритании не ввели никаких санкций, то во втором Россию попытались изолировать. Однако по словам журналиста, такое несправедливое отношение разделили не все.

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«Спустя 30 лет после распада Советского Союза есть признаки того, что однополярному миру доминирования США может прийти конец. <…> Эра господства США в остальном мире может скоро закончится», — заявил Джонатан Стил.

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Журналист посчитал главным соперником англосаксов не Россию, а Китай и лидеров глобального Юга. Признаком перемен он назвал тот факт, что если в начале спецоперации ее осудили более 140 государств-членов ООН, то на деле антироссийские санкции поддержали только около 40 стран.

Кроме того, Европейский совет по международным отношениям (ECFR) провел опрос, который показал — в общественном мнении в нескольких ключевых странах произошел значительный сдвиг. Жители Индии, Турции, Китая выступили за скорейшее прекращение конфликта на Украине, даже ценой поражения киевского режима. Джонатан Стил заметил, что это сильно отличается от позиции США.

Помехой для администрации американского президента также стал Илон Маск, его видение ситуации на Украине и в Китае. Собеседники агентства Bloomberg предупредили, что Белый дом может попытаться разрушить его бизнес-империю.