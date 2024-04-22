Мир 22 апреля 2024, 08:01 «Урок для нашего подхода». Западный аналитик похвалил российские вооружения Аналитик The Telegraph Саттон призвал Запад поучиться у РФ в применении оружия РИА «Новости»

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Вооруженные силы России модернизировали имевшиеся у них вооружения и эффективно использовали их в боях на Украине. Странам Запада стоило поучиться у них, заявил в статье The Telegraph аналитик Майк Саттон.

Разрушительный эффект планирующих авиабомб, которые использовали российские военные, по его словам, показал, что вооружения прежних лет остались актуальными. Майк Саттон заявил, что важно применять их правильно и в большом количестве.

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Специалист обратил внимание на то, что российские инженеры усовершенствовали вооружения комплектами спутникового наведения. Это позволило нанести более точные удары и добиться продвижения.

«Россия оперативно придала привычной и дешевой системе высокую эффективность. Это урок для нашего подхода к старым запасам вооружений», — сказал он.

Украинская армия начала готовиться к новому контрнаступлению, заявил член Совета по правам человека при президенте Александр Ионов. По его словам, действиями ВСУ руководили инструкторы НАТО из Польши и Румынии.