Спецоперация 22 апреля 2024, 07:18 Украина начала готовиться к новому контрнаступлению под руководством Запада — Ионов Член СПЧ Ионов: ВСУ готовятся к контрнаступлению с новым западным оружием РИА «Новости»

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Получив очередной пакет военной помощи, Украина устроит новое контрнаступление и обострит конфликт с Россией. Коллективный Запад продолжит координировать атаки, заявил сайту Ura.ru специалист по международным вопросам движения «Сильная Россия», член Совета по правам человека при президенте Александр Ионов.

«Вопрос эскалации конфликта уже решен. Сейчас идет последнее приготовление к мобилизации на Украине. Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал», — сказал он.

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Александр Ионов предупредил, что в 2024 году произойдет серьезное обострение ситуации в зоне проведения спецоперации. По его информации, Вооруженные силы Украины с согласия Запада задействуют большое количество современных вооружений при ударах по территории России.

Атаками продолжат руководить кураторы из США и Евросоюза, уверен Александр Ионов. Он заявил, что действия украинских войск координировали из штабов НАТО в Румынии и Польше.

Бойцы ВСУ промышляли мародерством и грабежами в контролируемой Украиной части Херсонской области. Подпольщики рассказали, что они отнимали гуманитарную помощь и грабили сельские дома.