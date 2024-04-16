Мир 16 апреля 2024, 01:18 Российские планирующие бомбы назвали на Западе серьезной угрозой для ВСУ Defence 24: использование РФ планирующих бомб привело к уничтожению систем ПВО РИА «Новости»

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Применение Россией планирующих авиабомб с унифицированным модулем планирования стало для ВСУ серьезной проблемой, вопрос борьбы с ними стал ключевым для Украины. Об этом написало издание Defence 24.

«Проблема из-за российских планирующих бомб и, как следствие, вопрос борьбы с их носителями, вскоре станут ключевыми для ВСУ», — сказано в статье.

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Россия нарастила использование планирующих авиабомб, отметили авторы материала. ВКС России имеют возможность атаковать цели, оставаясь вне досягаемости украинских систем ПВО. Чтобы противостоять атакам, ВСУ пришлось подтянуть силы противовоздушной обороны ближе к фронту. Установки стали целями для российской армии, что привело к потерям зенитных комплексов и радиолокационных станций, отметили в материале.

В Пентагоне признали, что российская армия добилась на поле боя определенных успехов. В ведомстве отметили, что ВСУ нуждаются в системах ПВО, но Америка пока не может оказывать военную помощь Украине.