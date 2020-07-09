Умер мэр Сеула. Он оставил похожую на завещание записку перед пропажей

После сообщений прессы и опровержений полицейские подтвердили смерть мэра Сеула Пак Вон Суна. Пропавшего градоначальника нашли мертвым.

«Мэр Сеула Пак Вон Сун был найден мертвым в северной части Сеула, сообщила полиция в пятницу», — написало агентство «Ренхап».

Дочь главы южнокорейской столицы сообщила полиции об исчезновении своего отца. Девушка рассказала, что Вон Сун вышел из дома и перестал отвечать на звонки. По ее словам, мужчина оставил записку, которая походила на завещание.

Спустя некоторое время китайский канал CGTN со ссылкой на собственные источники сообщил, что мэра Сеула нашли мертвым. Полиция Сеула опровергла эту информацию и заявила, что тщательные поиски мэра все еще продолжаются. Для поиска мэра правоохранители использовали беспилотники и служебных собак.

Пак Вон Сун родился 26 марта 1956 года. Он активно выступал за защиту прав человека и стал мэром столицы Южной Кореи в 2011 году.