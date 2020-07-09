СМИ: мэра Сеула нашли мертвым. Перед пропажей он оставил записку

Полиция Сеула разыскивала мэра города Пак Вон Суна после его исчезновения. Спустя какое-то время градоначальника нашли мертвым, сообщили источники китайского телеканала.

Тело мэра Сеула нашли власти Южной Кореи, пишет ТАСС со ссылкой на канал CGTN. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Днем 9 июля СМИ сообщили, что полицейские начали разыскивать главу Сеула. О его пропаже рассказала дочь, которая и обратилась за помощью в полицию. По словам девушки, Вон Сун оставил записку и ушел из дома. На протяжении пяти часов до мужчины нельзя было дозвониться.

В итоге правоохранители развернули поиски со служебными собаками и беспилотниками. Как стало известно, накануне своего исчезновения мэр должен был прийти на встречу. Мероприятие отменили из-за «неизбежных обстоятельств».

Пак Вон Сун родился 26 марта 1956 года в Республике Корея. Получил историческое образование и начал работать прокурором. Позже он создал институт истории и гражданскую организацию «Институт надежды». В 2011 году Вон Сун победил на выборах мэра Сеула и занял пост главы столицы Южной Кореи. Он активно выступал за защиту прав человека.