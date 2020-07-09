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    09 июля 2020, 13:47

    СМИ сообщили об исчезновении мэра Сеула. Он оставил похожую на завещание записку

    Мария Шагиахметова

    Полиция Сеула объявила мэра города Пак Вон Суна пропавшим. Чиновника ищут с собаками и дронами. Известно, что он оставил записку, сообщает издание Younhap.
    СМИ сообщили об исчезновении мэра Сеула. Он оставил похожую на завещание записку

    О том, что мэр пропал, сообщила в полицию его дочь. Она сказала, что он ушел гулять пять часов назад и оставил записку. Дозвониться до отца девушка не смогла, потому что его телефон уже был выключен. Заявление в полицию от дочери появилось около пяти часов вечера по московскому времени. Тогда сотрудники и начали поиски.

    «Он ушел из дома четыре-пять часов назад и оставил записку со словами, похожими на завещание. Его телефон сейчас выключен», — приводит издание Younhap слова из обращения дочери в полицию.

    Известно, что накануне в расписании мэра была встреча, назначенная на 16:40, однако администрация города отменила мероприятие. Причиной назвали «неизбежные обстоятельства».

    Сейчас в городе идут поиски чиновника. Для этого полиция использует служебных собак и беспилотники.