СМИ сообщили об исчезновении мэра Сеула. Он оставил похожую на завещание записку

О том, что мэр пропал, сообщила в полицию его дочь. Она сказала, что он ушел гулять пять часов назад и оставил записку. Дозвониться до отца девушка не смогла, потому что его телефон уже был выключен. Заявление в полицию от дочери появилось около пяти часов вечера по московскому времени. Тогда сотрудники и начали поиски.

«Он ушел из дома четыре-пять часов назад и оставил записку со словами, похожими на завещание. Его телефон сейчас выключен», — приводит издание Younhap слова из обращения дочери в полицию.

Известно, что накануне в расписании мэра была встреча, назначенная на 16:40, однако администрация города отменила мероприятие. Причиной назвали «неизбежные обстоятельства».

Сейчас в городе идут поиски чиновника. Для этого полиция использует служебных собак и беспилотники.