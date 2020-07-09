Полиция Сеула опровергла слухи о смерти мэра. Его продолжают искать

Полиция Сеула отреагировала на сообщения о том, что мэр Пак Вон Сун найден мертвым. В ведомстве опровергли информацию. Пока продолжаются поиски чиновника.

Мэр ушел гулять и не появлялся дома несколько часов. Тогда его дочь заявила в полицию. Она сообщила, что отца уже долго нет, а дозвониться до него она не может. У него уже долгое время выключен телефон. После этого полиция начала усиленные поиски мэра.

Позже в Тwittеr-аккаунте китайского телеканала CGTN появилось сообщение, что Пак Вон Суна нашли, и он мертв. При этом СМИ ссылалось на собственный источник.

Однако южнокорейские полицейские отреагировали на информацию о смерти мэра, которая начала гулять по всему интернету. Сотрудники опровергли сведения и заявили, что поиски мэра все еще продолжаются.

Мэра Сеула пытаются найти уже несколько часов. Во время поисков полицейские используют беспилотники и прочесывают улицы со служебными собаками.