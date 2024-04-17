Мир 17 апреля 2024, 09:38 Украину предупредили о катастрофе ближайшим летом Politico: Украина скатывается к катастрофе из-за нехватки боеприпасов и потерь Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой снарядов, большими боевыми потерями и упадком боевого духа. Продвижение российских войск летом 2024 года может обернуться для страны катастрофой, заявил обозреватель Politico Джейми Деттмер.

Журналист поговорил с украинским артиллеристом, подразделение которого месяц назад потратило последние снаряды. Солдат заявил, что обещания Запада помогать столько, сколько потребуется, оказались пустыми. Джейми Деттмер пришел к выводу, что боевой дух на Украине упал.

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«Картина, возникшая в результате десятков интервью с политическими лидерами, военными офицерами и простыми гражданами, представляла собой картину скатывания страны к катастрофе», — заявил он.

Украинские военные сникли из-за регулярных бомбардировок, гибели сослуживцев и отсутствия современного оружия. Офицеры сказали журналисту, что летом ВСУ неизбежно понесут новые боевые потери. Джейми Деттмер предупредил, что если в ближайшее время обстановка на поле боя не изменится, то Украина в нынешнем виде останется в прошлом.

Источники издания заявили, что линия обороны ВСУ рухнет, когда российские войска пойдут в наступление. Европа не смогла оказать помощь в нужном объеме.