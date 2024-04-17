Мир 17 апреля 2024, 07:55 ВСУ предупредили о риске обвала фронта этим летом Politico: украинские офицеры опасаются обвала фронта предстоящим летом Ministry of Defense of Ukraine

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Высокопоставленные украинские офицеры заявили о возможном обрушении линии обороны уже этим летом. Об этом они рассказали в интервью Politico на условиях анонимности.

По данным источников издания, линия обороны обрушится, когда российские войска начнут наступление. Как отметили офицеры ВСУ, решимость украинской армии к сопротивлению ослабнет. Моральный дух солдат при этом будет подорван из-за недостатка припасов.

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Авторы материала указали, что Европа не смогла предложить то, что необходимо ВСУ. Это подорвало волю украинской армии делать все возможное, что от нее требуется. Журналисты также напомнили слова президента республики Владимира Зеленского, который открыто признался, что Украина пытается найти «способ не отступать».

Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что для завершения конфликта простые переговоры не помогут. По ее мнению, Зеленскому нужно изменить конституцию Украины.