Спецоперация 17 апреля 2024, 07:18 Российские десантники уничтожили снайперов ВСУ на Артемовском направлении РИА «Новости»

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Снайперская группа уссурийских десантников ликвидировала снайперов ВСУ на Артемовском направлении. В плен удалось захватить четырех украинских солдат. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Были ликвидированы опытный снайпер одного из спецподразделений ВСУ и его группа прикрытия, состоявшая из семи человек», — отметили в ведомстве.

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Данные о том, в каком районе действуют украинские снайперы, поступили от разведки. Засечь их удалось лишь на пятые сутки ожидания. После этого военнослужащих противника удалось уничтожить в ходе снайперской дуэли. Еще четырех бойцов ВСУ направили для эвакуации, однако российская снайперская пара десантников с группой прикрытия устроила на нее засаду и в итоге взяла всю группу в плен.

В Минобороны подчеркнули, что десантники Уссурийской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады — одна из наиболее результативных снайперских групп ВС России.

Ранее из-под Артемовска эвакуировали более 15 тел военнослужащих ВСУ.