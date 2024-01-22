Спецоперация 22 января 2024, 19:11 Нехватка боеприпасов вынудила украинскую армию отступить ZDF: ВСУ начали оставлять территории из-за нехватки боеприпасов Pxhere

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Украинским военным приходится оставлять территории из-за острой нехватки боеприпасов. Как сообщило немецкое издание ZDF, если конгресс США в ближайшее время не одобрит пакет военной помощи Украине на 2024 год, у ВСУ не будет артиллерии и систем противовоздушной обороны.

«Украинская ПВО смогла сбить значительно меньше крылатых ракет, чем раньше, что указывает на растущую нехватку зенитных ракет. Россия, очевидно, пытается перегрузить и истощить ПВО Украины», — отметили журналисты.

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Российским войскам удалось продвинуться под Купянском, ВС РФ продолжили удары дронами и ракетами по украинским военным и инфраструктурным объектам. Военнослужащим России удалось взять под контроль Крахмальное. ВСУ не удается изменить ситуацию в свою пользу.

Российские войска продолжают успешно вытеснять противника на Артемовском, Купянском и Донецком направлениях. ВСУ потеряли контроль над Царской Охотой и Богдановкой. Ранее украинская армия потеряла до 320 военных, 10 танков, две боевые машины пехоты и шесть боевых бронированных авто.