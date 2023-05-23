Мир 23 мая 2023, 06:36 Украину предупредили, что поддержка со стороны Запада уже достигла наивысшей точки и теперь начнет снижаться FT: саммит G7 останется в памяти как высшая точка поддержки Украины со стороны Запада РИА «Новости»

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Запасы западных вооружений истощились, а к власти в США может вернуться Дональд Трамп. Продемонстрированная на саммите G7 в Японии поддержка Украины может остаться максимальной и начать снижаться после него, предупредил обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Военная помощь Украине опустошила склады западных стран. Собеседник издания заявил, что украинские военные за несколько часов расходовали столько боеприпасов, сколько помогающие им страны производили за недели. После неудачного контрнаступления, считает Гидеон Рахман, поддержка киевского режима начнет ослабевать.

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Еще одним фактором, который повлияет на настроение союзников, станут результаты выборов президента США в 2024 году. Республиканец Дональд Трамп, выступающий за сокращение трат на Украину и остановку конфликта политическим путем, cможет победить. Автор статьи сказал, что его назначение изменит повестку в Штатах и повлияет на обстановку в Европе.

«Опасность заключается в том, что саммит может остаться в памяти как высшая точка поддержки Украины», — заявил журналист.

Встреча лидеров стран G7 прошла с 19 по 21 мая в Хиросиме. Участники саммита приняли совместное заявление, в котором пообещали помогать Украине и призвали третьи страны остановить материальную поддержку России.