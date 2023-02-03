Мир 03 февраля 2023, 02:21 Трамп призвал США к переговорам о мире между Россией и Украиной Трамп: США должны начать переговоры о мире между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Соединенным Штатам нужно начать вести переговоры о мире между Россией и Украиной. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

«Соединенным Штатам следует вести переговоры о мире между этими двумя странами, и я не думаю, что им следует посылать слишком много военной помощи в зону боевых действий», — отметил он.

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По мнению политика, сейчас европейские страны предпринимают недостаточно мер для помощи Украине.

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«Европа должна делать гораздо больше, потому что она делает, вероятно, лишь малую часть того, что делаем мы», — отметил он.

Трамп считает, что конфликт на Украине оказывает более сильное влияние на Европу, чем на США. Бывший глава Белого дома подчеркнул, что хотел бы сделать так, чтобы Украина и Россия «сражались в последний раз».

Экс-президент США Дональд Трамп уже не первый раз призывает к мирному завершению конфликта на Украине. По его мнению, Байден делает все, что может привести к третьей мировой войне. Сторонам конфликта давно нужно найти способ завершить все мирным путем, так как ситуация может выйти из-под контроля.