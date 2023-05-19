Мир 19 мая 2023, 13:07 Страны G7 попросили третьи страны прекратить материальную поддержку России Заявление стран G7: третьи страны должны прекратить материальную поддержку России YouTube

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Страны «Группы семи» потребовали третьи государства не оказывать больше материальную поддержку России. Ведь она, по их мнению, может использовать ее для проведения СВО на Украине. Об этом написал ТАСС со ссылкой на принятое заявление лидеров G7.

В сообщении говорится, что в противном случае не последовавшие рекомендациям страны могут «заплатить серьезную цену».

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«Мы будем усиливать координацию, чтобы предотвратить и реагировать на поставки оружия третьими сторонами России», — сказано в официальном сообщении G7.

Также лидеры G7 решили ввести для Российской Федерации ограничения, связанные с международной финансовой системой. Кроме того, в заявлении «Группы семи» говорится, что российские активы будут заморожены до того момента, пока Россия не покроет нанесенный в ходе конфликта ущерб Украине.