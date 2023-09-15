Мир 15 сентября 2023, 12:09 Украину назвали главным противником возобновления зерновой сделки Лавров: Украина потребовала забыть русских при попытках вернуть зерновую сделку РИА «Новости»

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Главным противником возобновления зерновой сделки стала Украина. Страна хочет, чтобы незаконные санкции против российского зерна и удобрений отменили, несмотря на все попытки ООН. На это указал министр иностранных дел Сергей Лавров на круглом столе, посвященном разрешению украинского кризиса.

Он подчеркнул, что киевский режим на все попытки международной организации возвращения зерновой сделки выступает с требованием «забыть русских». Такая позиция сводит на нет попытки как-то выправить ситуацию.

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«То есть ООН стучится в эту дверь, а Украина говорит: забудьте про русских», — заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что руководство ООН не обращает внимания на эти заявления и утверждает, что с российской частью зерновой сделки все будет хорошо.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин назвал главным условием возобновления зерновой сделки выход российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Он подчеркнул, что это главный критерий для выхода из кризисной ситуации.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова письмо с предложениями о выполнении требований России для возобновления зерновой сделке, которые включали страхование сухогрузов, подключение Россельхозбанка к системе SWIFT, разблокировку активов и открытие европейских портов. По словам Гутерриша, все предложения не нарушают санкций Запада.

Лавров заявил, что оценил идеи руководителя международной организации, но подчеркнул, что реализовать их невозможно, пока европейские страны бездействуют.