Мир 10 сентября 2023, 16:10 Лавров заявил, что усилия Гутерриша по зерновой сделке обречены при бездействии Запада МИД РФ: Запад предложил нереалистичный план по переподключению РСХБ к SWIFT РИА «Новости»

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Россия ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по возобновлению зерновой сделки, но они бесполезны, если Запад продолжит бездействовать. Такое заявление сделал глава МИД РФ по итогам саммита G20 в Нью-Дели, написало РИА «Новости».

«Эти усилия обречены, когда Запад только обещает», — заявил он.

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Лавров добавил, что схема, которую предложили по переподключению Россельхозбанка к системе SWIFT — нереалистична, потому что предполагает проведение операции в филиале РСХБ в Люксембурге. Глава МИД РФ пояснил, что у филиала нет лицензии на банковские операции, кроме того, он скоро закроется.

Дипломат заметил, что Запад использует генерального секретаря для продвижения своих односторонних подходов. Именно такое впечатление на Лаврова произвело письмо от Гутерриша по черноморской инициативе.

«Весь смысл его обращения заключается в том, что давайте вы срочно возобновляйте украинскую зерновую сделку, а за это мы в течение месяца сделаем что-то для подключения кого-то к SWIFT», — отметил министр.

Турция не теряет надежды на возобновление зерновой сделки. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он попросил генсека ООН направить России обновленное письмо, касающееся инициативы. В нем затронуты два вопроса: транзакции в SWIFT и страхование.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может возобновить зерновую сделку после того, как дождется выполнения всех условий по ней. Запад не раз нарушал договоренности.