14 сентября 2023, 12:29
Названо главное условие возвращения России к зерновой сделке
Вершинин: Россия вернется к зерновой сделке при выходе на рынки сельхозпродукции
Возвращение России к зерновой сделке возможно только при условии выхода российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Страна, подчеркнул он, ждет от мирового сообщества выполнения обещанных условий — этот вопрос становится главным критерием оценки ситуации вокруг зерновой сделки.
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«Возобновление инициативы возможно, как только будут выполнены те условия и получена реальная отдача от усилий по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировые рынки», — заявил Вершинин.
Россия приостановила действие зерновой сделки 18 июля в связи с невыполнением озвученных страной условий. По словам президента Владимира Путина, Запад не выполнял свою часть договоренностей и продолжал блокировать доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки.
Если Россия обеспечивала безопасный проход кораблей в рамках соглашения, то киевский режим использовал установленные гуманитарные коридоры для террористических атак.
Турция
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