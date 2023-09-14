Мир 14 сентября 2023, 12:29 Названо главное условие возвращения России к зерновой сделке Вершинин: Россия вернется к зерновой сделке при выходе на рынки сельхозпродукции РИА «Новости»

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Возвращение России к зерновой сделке возможно только при условии выхода российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Страна, подчеркнул он, ждет от мирового сообщества выполнения обещанных условий — этот вопрос становится главным критерием оценки ситуации вокруг зерновой сделки.

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«Возобновление инициативы возможно, как только будут выполнены те условия и получена реальная отдача от усилий по беспрепятственному доступу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России на мировые рынки», — заявил Вершинин.

Россия приостановила действие зерновой сделки 18 июля в связи с невыполнением озвученных страной условий. По словам президента Владимира Путина, Запад не выполнял свою часть договоренностей и продолжал блокировать доступ российской сельхозпродукции на мировые рынки.

Если Россия обеспечивала безопасный проход кораблей в рамках соглашения, то киевский режим использовал установленные гуманитарные коридоры для террористических атак.