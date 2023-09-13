Мир 13 сентября 2023, 19:39 Предложения ООН для России по зерновой сделке не нарушали санкций Гутерриш: предложения России по зерновой сделке не требовали обхода санкций РИА «Новости»

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Переданные в Министерство иностранных дел России предложения генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о восстановлении зерновой сделки не предусматривали нарушения санкций. Как сообщил ТАСС, об этом сам глава всемирной организации заявил на пресс-конференции.

Он пояснил, что все предложения действовали в рамках существующего санкционного режима.

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«Это в рамках режима санкций, чтобы исключить опосредованное влияние или замораживающий эффект, чего мы не хотели, когда санкции устанавливались», — заявил Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН добавил, что для возобновления инициативы нужно создать систему взаимных гарантий для обеспечения экспорта российских сельхозпродуктов.

По данным СМИ, Антониу Гутерриш в своем письме на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова выступил с идеей выполнить требования российской стороны для возобновления зерновой сделки следующими путями.

Вернуть подключение к системе международных платежей SWIFT подпавшего под санкции Россельхозбанка он предложил через дочернюю компанию в Люксембурге. Европейский регулятор подтвердил, что на эту организацию санкции не распространяются.

Для страхования сухогрузов учредить отдельную организацию, которую может курировать ООН. Фирма возьмет на себя риски от атак со стороны украинских боевиков. Также организация готова взять на себя обязательства в разблокировке замороженных активов. Но для этого ей надо получить полный список счетов, чтобы обратиться к властям стран Запада.

Российские производители удобрений могут обратиться к национальным регуляторам ЕС, чтобы их исключили из списков. Также Гутерриш пообещал обеспечить доступ российских сухогрузам к европейским портам через договоренности с Еврокомиссией.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ценит усилия генерального секретаря ООН по возобновлению зерновой сделки, но они бесполезны, пока страны Запада бездействуют. Министр подчеркнул, что идея об использовании дочерней компании Россельхозбанка для SWIFT невозможна, так как у нее нет лицензии на банковские операции.

Остальные пункты письма он не прокомментировал, но добавил, что Запад использует главу всемирной организации для продвижения собственных интересов.